Украина обязалась откорректировать курс гривни и ввести жесткую монетарную политику - меморандум с МВФ

Украинские власти намерены ограничить негативное влияние введенной торговой блокады оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на платежный баланс страны посредством корректировки обменного курса и продолжения жесткой монетарной политики, чтобы выполнить поставленные цели по инфляции.

Читайте такжеКаждый второй украинец следит за курсом гривни - опрос

Об этом говорится в опубликованном на сайте Министерства финансов дополнительном письме о намерениях за подписью президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана, министра финансов Александра Данилюка и главы Национального банка Валерии Гонтаревой, которое является приложением к обновленному Меморандуму с Международным валютным фондом по итогам третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины.

Как отмечается в документе, обострение конфликта на востоке Украины и потеря контроля над активами украинских компаний на оккупированных территориях вынудили принять решение о введении торговой блокады, что влечет негативные последствия для производства электроэнергии и сталелитейного сектора, отражаясь на экспортном потенциале Украины и экономическом росте.

Представители украинской власти ожидают, что компании вскоре смогут откорректировать свою деятельность, найдя новых поставщиков и расширив свою деятельность на подконтрольных территориях, однако ожидают снижения темпов роста экономики в 2017 году почти на 1 процентный пункт по сравнению с прежними прогнозами, а также расширения дефицита текущего счета платежного баланса и более низкого показателя международных резервов.

Ранее Международный валютный фонд обнародовал обновленные прогнозы для Украины, в том числе ухудшил показатель ожидаемого роста реального ВВП в 2017 году до 2% с 2,5%, прогнозируемых ранее.

В то же время, Фонд ожидает, что среднесрочная перспектива останется без изменений, и рост экономики в 2018 году составит 3,2%, в 2019 году – 3,5%, в 2020 и 2021 годах – по 4%.

Показатель инфляции, по прогнозам МВФ, снизится до 10% в 2017 году, до 7% - в 2018, 6% – в 2019 и 5% - в 2020 и 2021 годы.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда 3 апреля завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины и утвердил предоставление нашей стране очередного кредитного транша объемом 1 миллиард долларов, который поступит в ближайшие дни и будет направлен в резервы Национального банка Украины.

В начале марта Украина и МВФ согласовали обновленный меморандум о сотрудничестве, но запланированное на 20 марта заседание Совета директоров по украинскому вопросу Фонд накануне перенес для уточнения макроэкономических показателей после введения торговой блокады оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по решению Совета нацбезопасности и обороны Украины.