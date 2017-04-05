Минфин отчитался о запуске нового реестра возмещения НДС

Новый реестр автоматического возмещения НДС уже работает на сайте Министерства финансов в полноценном режиме, и плательщики налога могут отслеживать информацию о своих заявках.

Как сообщается на сайте Минфина, реестр представляет собой сложный IT-продукт, который во время работы на начальном этапе необходимо совершенствовать, и сейчас продолжаются работы по выявлению технических ошибок и их устранению.

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В частности, как отмечается в сообщении, некоторые графы в реестре не заполнены, поскольку в старом реестре, который был конвертирован в новый, этих граф не было, однако дополнительные графы предназначены для комплексного анализа и мониторинга данных.

Также сообщается, что продолжается сбор дополнительных данных и их загрузка в реестр, а официальный сайт Минфина доработан для автоматической выгрузки и обнародования реестра.

Минфин отметил, что для обсуждения работы реестра и обратной связи с пользователями создан специальный форум, где каждый может высказать пожелания и задать вопрос по функционированию реестра.

Как сообщал УНИАН, в Украине вопрос возмещения НДС много лет был и остается одной из главных претензий бизнеса к государству. За прошлый год предпринимателям было возмещено 94,3 миллиарда гривень.

Обновленный реестр был запущен в работу 1 апреля, однако впоследствии, 3 апреля, министр финансов Александр Данилюк сообщил о попытке срыва запуска его работы.