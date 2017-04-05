Форсированная пенсионная реформа лишь навредит Украине – эксперт

Такое мнение высказал лидер Аграрной партии Виталий Скоцик, комментируя заявление Международного валютного фонда по итогам заседания Совета директоров по украинскому вопросу. В ней МВФ, в частности, призвал к проведению масштабной пенсионной реформы, включая повышение пенсионного возраста.

По мнению Виталия Скоцика, попытка форсировать реформу лишь ухудшит ситуацию.

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"Если сейчас правительство ради продолжения сотрудничества с МВФ начнет форсированную пенсионную реформу, это приведет лишь к социальному взрыву. Какой должна быть новая система пенсионного обеспечения - все еще непонятно. Министр социальной политики Андрей Рева успел заявить о том, что реформа может иметь и "шоковый" характер. По мнению самого министра, нужна серьезная ревизия корректности начисления некоторых видов выплат (например, пенсий по инвалидности) за многочисленные злоупотребления. Как в этой ситуации внедрять реформу уже в этом году?!" - отметил Виталий Скоцик.

Он добавил, что переход на новую трехуровневую систему пенсионного обеспечения в полном объеме невозможен, поскольку в Украине просто нет институтов, которым люди готовы были бы доверить те средства, из которых должна формироваться добровольная "пенсионно-страховая" часть.

По его мнению, повышать пенсионный возраст в Украине нет возможности.

"Каких результатов действующая власть ожидает от повышения возраста выхода на пенсию в стране, в которой сейчас даже официальный уровень безработицы превышает 9,5%? А скрытая безработица в разы выше. Средняя продолжительность жизни мужчин в Украине – 66 лет. Если поднимать возраст выхода на пенсию, большинству она вообще не светит", - говорит политик.

По его мнению, первопричиной проблем является неудачная экономическая политика властей, которая привела к бюджетному дефициту и практике постоянных займов, что ложатся бременем на плечи граждан.

"Пенсионная реформа делается не для самих людей, а для того, чтобы продолжить сотрудничество с МВФ и сделать Пенсионный Фонд бездефицитным до 2024 года. Власть этого и не скрывает. Это абсолютное искажение приоритетов. Нам не нужны займы и новая финансовая нагрузка на людей. Нужна новая экономическая политика и стимулирование деловой активности, чтобы наполнить Пенсионный Фонд и в перспективе слезть с кредитной иглы", - подытожил Виталий Скоцик.