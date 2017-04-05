Форсированная пенсионная реформа лишь навредит Украине – эксперт
Поспешная пенсионная реформа с повышением пенсионного возраста провалится, поскольку не учитывает ни уровень безработицы, ни демографическую ситуацию. Если правительство угождать международным институтам, забыв, в чьих интересах должен работать, это поставит Украину на грань социального взрыва.
Такое мнение высказал лидер Аграрной партии Виталий Скоцик, комментируя заявление Международного валютного фонда по итогам заседания Совета директоров по украинскому вопросу. В ней МВФ, в частности, призвал к проведению масштабной пенсионной реформы, включая повышение пенсионного возраста.
По мнению Виталия Скоцика, попытка форсировать реформу лишь ухудшит ситуацию.
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"Если сейчас правительство ради продолжения сотрудничества с МВФ начнет форсированную пенсионную реформу, это приведет лишь к социальному взрыву. Какой должна быть новая система пенсионного обеспечения - все еще непонятно. Министр социальной политики Андрей Рева успел заявить о том, что реформа может иметь и "шоковый" характер. По мнению самого министра, нужна серьезная ревизия корректности начисления некоторых видов выплат (например, пенсий по инвалидности) за многочисленные злоупотребления. Как в этой ситуации внедрять реформу уже в этом году?!" - отметил Виталий Скоцик.
Он добавил, что переход на новую трехуровневую систему пенсионного обеспечения в полном объеме невозможен, поскольку в Украине просто нет институтов, которым люди готовы были бы доверить те средства, из которых должна формироваться добровольная "пенсионно-страховая" часть.
По его мнению, повышать пенсионный возраст в Украине нет возможности.
"Каких результатов действующая власть ожидает от повышения возраста выхода на пенсию в стране, в которой сейчас даже официальный уровень безработицы превышает 9,5%? А скрытая безработица в разы выше. Средняя продолжительность жизни мужчин в Украине – 66 лет. Если поднимать возраст выхода на пенсию, большинству она вообще не светит", - говорит политик.
По его мнению, первопричиной проблем является неудачная экономическая политика властей, которая привела к бюджетному дефициту и практике постоянных займов, что ложатся бременем на плечи граждан.
"Пенсионная реформа делается не для самих людей, а для того, чтобы продолжить сотрудничество с МВФ и сделать Пенсионный Фонд бездефицитным до 2024 года. Власть этого и не скрывает. Это абсолютное искажение приоритетов. Нам не нужны займы и новая финансовая нагрузка на людей. Нужна новая экономическая политика и стимулирование деловой активности, чтобы наполнить Пенсионный Фонд и в перспективе слезть с кредитной иглы", - подытожил Виталий Скоцик.