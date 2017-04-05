Минфин привлечет японцев для анализа проблемных кредитов госбанков

Министерство финансов Украины намерено привлечь японских советников для проведения анализа проблемных кредитов в портфелях государственных банков. Об этом в ходе заседания правительства сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

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В частности, по его словам, советники будут работать в "Ощадбанке", "Укрэксимбанке" и "Укргазбанке".

"Мы привлекаем японских советников, без использования средств бюджета, чтобы они проанализировали портфели госбанков насчет решения проблем с неработающими кредитами. Как вы знаете, это чрезвычайно большая проблема, и тут японское правительство нам помогает", - сказал глава Минфина.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году Национальный банк Украины по результатам проведенной диагностики 60 крупнейших работающих банков, на которые приходится более 98% активов банковского сектора страны, оценил уровень проблемных кредитов в первой двадцатке банков в 53%, в следующих 40 банках – в 43%.