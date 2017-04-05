МВФ начал перечислять $1 миллиард транша в резервы Нацбанка – министр финансов

Международный валютный фонд начал процесс перечисления четвертого транша кредита в размере эквивалента 1 млрд долл. в резервы Национального банка Украины.

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Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк на своей странице в соцсети Facebook.

«Четвертый транш МВФ в размере 1 млрд долл. поступил в резервы НБУ», - написал министр.

Впоследствии Данилюк уточнил информацию, отметив, что «начался процесс перечисления средств четвертого транша МВФ».

Ранее заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что средства четвертого транша кредита МВФ поступят на счета Национального банка в ближайшие дни, после чего международные резервы Украины вырастут до 16,1 млрд долл.

Национальный банк ожидает, что Украина продолжит идти по пути реформ в рамках программы Международного валютного фонда и до конца года получит еще три транша финансирования на общую сумму около 4,5 млрд долл., что позволит нарастить золотовалютные резервы до 20,8 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда 3 апреля завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины и утвердил предоставление нашей стране очередного кредитного транша объемом 1 млрд долл.

Получение четвертого транша кредита МВФ является беспрецедентным событием для Украины, поскольку за всю историю сотрудничества с фондом наша страна прекращала выполнение очередной кредитной программы, а фонд – ее финансирование после первого, второго и один раз третьего транша.

Международный валютный фонд призвал украинскую власть для достижения более быстрого и устойчивого роста ускорить структурные реформы, начиная с приватизации и развития рынка сельскохозяйственных земель, и отметил отсутствие конкретных результатов в борьбе с коррупцией.

Кроме того, по мнению МВФ, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.