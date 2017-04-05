Американский дипломат открыл АТБ

"Это повторное открытие. Магазин претерпел реконструкцию после вандального нападения радикально настроенных элементов, которые руководствовались недостоверными данными и слухами", - пояснил на торжественной церемонии открытия Борис Марков, генеральный директор корпорации "АТБ". Он акцентировал внимание на том, что в прошлом году компания уплатила в бюджеты различных уровней порядка 5,5 миллиарда гривень. "За 2016 год мы открыли 112 магазинов и создали порядка 7 тысяч новых рабочих мест", - отметил генеральный директор корпорации.

"Мне приятно наблюдать за тем, какие возможности создает крупнейший представитель розничной торговли в Украине для американской продукции", - подчеркнул во время открытия магазина Джордж Кент, заместитель посла США в Украине. Подтверждением слов дипломата стало выступление Ирины Козловой, генерального директора PepsiCo в Украине. "Сегодня мы уже достигли общего товарооборота в более 1,5 миллиарда гривень. Думаю, наше дальнейшее сотрудничество будет иметь хороший результат, как для нашего бизнеса, так и для развития Украины", - заявила Ирина Козлова.

О совместных успехах говорил и Андрей Самусенко, коммерческий директор региона Украина, Беларусь-Молдова компании "Монделис Украина". По его словам, сотрудничество с "АТБ" насчитывает уже более 20 лет. "Мы неоднократно убеждались в высоком уровне профессионализма, в лидерских амбициях и в перфекционистком отношении к развитию своего бизнеса. Я думаю, это одна из причин, по которым сеть "АТБ" является флагманом на украинском рынке ритейла", - подчеркнул Андрей Самусенко.

Многие выступающие обращали внимание на непростые обстоятельства, в которых "АТБ" был вынужден развиваться в последнее время. В том числе это и ситуация на востоке Украины, где боевиками было захвачено порядка 150 магазинов сети.

"В последние годы, несмотря на все вызовы и даже потерю части бизнеса, мы видим, что "АТБ" растет: в продаже, в количестве покупателей. Это восхищает", - сказал Дмитрий Киселев, генеральный директор Procter & Gamble в Украине. О социальной значимости "АТБ" в своей речи упомянул также Михаил Мельничук, генеральный директор компании "Марс Украина". "На мой взгляд, сегодня сеть магазинов "АТБ" в Украине - это больше, чем просто магазины. Радуя всех украинцев грамотной ценовой политикой, компания "АТБ" играет важную социальную роль для украинского рынка", - отметил Михаил Мельничук.

Подводя итоги официальной части мероприятия, Борис Марков отметил, что компания в 2016 году достигла оборота в 60 миллиардов гривень. "В 2017 году собираемся увеличить товарооборот до 80 миллиардов гривень", - сказал он.