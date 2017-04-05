Минфин: ЕС уже предоставил Украине рекордный объем помощи – 2,8 миллиарда евро

Общий объем предоставленной Евросоюзом макрофинансовой помощи Украине на сегодняшний день составляет 2,8 млрд евро, что является крупнейшей по размеру финансовой помощью, предоставляемой ЕС третьим странам.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов Украины.

Минфин напомнил, что 4 апреля Европейский Союз перечислил Украине второй транш помощи в размере 600 млн евро. Третьей программой макрофинансовой помощи ЕС, которая будет действовать до конца 2017 года, в целом предусмотрено предоставление Украине трех траншей в размере 600 млн евро каждый.

«Реализация третьей программы макрофинансовой помощи ЕС началась в 2015 году. Главной целью программы является стабилизация экономики и поддержка широкомасштабных структурных реформ», – отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Украина получила второй транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро без каких-либо дополнительных условий.

В апреле 2014 года Европейский Союз, который является одним из крупнейших кредиторов и доноров Украины, заявил о готовности оказать финансовую помощь нашей стране общим объемом 11 млрд евро: 1,6 млрд евро – кредиты, 1,4 млрд евро – гранты, 5 млрд евро от Европейского банка реконструкции и развития и 3 млрд евро от Европейского инвестиционного банка. В рамках кредитной программы Украина получила всего 600 млн евро.

В 2015 году ЕС предложил новый пакет кредитной помощи объемом 1,8 млрд евро. В рамках этой программы Украина уже получила 600 млн евро. Однако выделение следующих кредитных траншей было приостановлено до момента принятия Верховной Радой необходимых законопроектов, касающихся отмены запрета на экспорт леса-кругляка, а также поддержки переселенцев. В 2016 году кредитных траншей от ЕС Украина не получала.