Южанина об игорном бизнесе: Минфин не поясняет, почему происходит затягивание с урегулированием рынка

«Министерство финансов должно было подать и зарегистрировать законопроект относительно урегулирования в целом игорной деятельности в Украине, с концептуальными изменениями в части лотерей. Однако этот законопроект не зарегистрирован и не был обнародован. Поэтому на сегодняшний день исходя из количества законопроектов (об игорном бизнесе – Ред.), которые уже есть в профильном Комитете ВР, есть необходимость говорить с правительством относительно их планов по этому вопросу на текущий год: есть ли у них наработки, есть ли видение, как можно поступать в части государственных лотерей и других видов игорного бизнеса», - рассказала глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, Нина Южанина журналистам делового портала Hubs.

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«На заседаниях профильного Комитета ВР представители Минфина не объясняли почему не приняты новые Лицензионные условия для проведения государственных лотерей. Хотя в преддверии принятия бюджета-2017 были со стороны Кабмина были обещания, что мы в стенах Верховной рады будут рассматривать этот законопроект, потому что он является бюджет образующим, но мы его в итоге так и не рассмотрели. И более того, он не был даже зарегистрирован. Поэтому сейчас больше вопросов, чем ответов», - комментирует Южанина.

В Украине дальше разговоров об урегулировании вопроса относительно легитимизации игорного бизнеса дело пока не продвинулось. Более того, на практике не реализуются даже действующее законодательство. Например, еще в 2012 г. был принят новый закон «О государственных лотереях». Но Министерство финансов до сих пор не приняло Лицензионные условия для организаторов государственных лотерей, как было записано в законе. Компаниям – операторам гослотерей – просто продлили «старые» лицензии. По факту, рынок гослотерей сильно «тенизирован». Отчисления в госбюджет – низкие. Это при том, что в госреестре официально зарегистрировано свыше 160 гослотерей. Да и в целом рынок азартных игр (несмотря на их официальный запрет) продолжает процветать в «тени». При этом, две компании – организаторы гослотерей в Украине – и вовсе попали под экономические санкции от СНБО в связи с российской агрессией. Тем временем в парламенте безуспешно пылится с десяток депутатских законопроектов о детенизации рынка лотерей и азартных игр. Правительственный же законопроект в Верховную Раду так и не поступил.