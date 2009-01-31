Финансовая система разбалансирована, бюджет нереальный

30 января В.Ющенко в экстренном обращении к украинскому народу в связи со сложной экономической ситуацией в Украине заявил, что финансовая система государства полностью разбалансирована, отметив, что это может привести к невиданной инфляции, а также может закончиться социальной катастрофой.

Президент возложил персональную ответственность за экономическую ситуацию в стране на премьер-министра Юлию Тимошенко и заявил, что на сегодня правительство не собрало и половины запланированного на январь объема налогов и сборов, назвав причиной этого нереальность бюджета.

В.Ющенко также призвал председателя ВР В.Литвина консолидировать парламент для изменения бюджета на текущий год.

«Уважаемый Владимир Михайлович, Вы хорошо знаете, что нынешний бюджет является главным провокатором кризиса в Украине. В интересах государства я прошу Вас консолидировать парламент для изменения бюджета и принятия срочных антикризисных решений», - заявил Президент.