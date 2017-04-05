Гройсман назвал пять реформ, необходимых для экономического роста

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал народных депутатов поддержать пять предложенных правительством реформ для обеспечения экономического роста: пенсионную и земельную реформы, публичную приватизацию, а также реформы образования и медицины.

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Об этом премьер заявил на заседании правительства в среду.

«Критически важно сегодня, чтобы мы нашли необходимую конфигурацию и поддержку украинского парламента в проведении пяти реформ, которые я считаю ключевыми», – сказал премьер.

По словам Гройсмана, принятие Верховной Радой этих реформ позволит в среднесрочной перспективе выйти на темпы экономического роста в 4-5% ВВП в год.

«Глубоко убежден, что принятие этих пяти реформ уже в 2018 году добавит экономической стабильности, абсолютной уверенности в том, что цены не будут расти, национальная валюта будет находиться на прогнозируемых показателях и будет достаточно устойчивой. Это даст возможность украинским гражданам не только зарабатывать на свою жизнь, но и делать определенные сбережения. Это для нас вызов номер один. Наши социальные инициативы являются очень актуальными и требуют консолидации всего спектра (депутатов – УНИАН) парламента», – подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 3 апреля утвердил среднесрочный план развития страны до 2020 года, который базируется на достижении устойчивого экономического роста на 4-5% ВВП в год, обеспечении эффективного государственного управления, развитии человеческого капитала, верховенстве права, а также развитии оборонного сектора.