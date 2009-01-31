Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин поражен последним обращением Президента Виктора Ющенко к украинскому народу и призывает политиков прекратить выяснение отношений при помощью СМИ.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода на Интере" 30 января.

«Меня поразило обращение. Мы продолжаем выяснять отношения через экран», - сказал председатель ВР.

В.Литвин напомнил, что уже неоднократно предлагал всем политикам сесть за стол переговоров, выработать общую позицию и рассказать обществу, какие конкретные действия будут предприниматься в условиях кризиса.

Вместо этого, отметил спикер, ситуация складывается таким образом, что политики работают только по пятницам и по понедельникам во время эфиров популярных телешоу.

«Все остальное время они выясняют отношения», - сказал председатель ВР.

В.Литвин выразил также удивление относительно обвинений в адрес парламента в неэффективности работы. Он напомнил, что на протяжении прошлого года ВР должна была провести 151 пленарное заседание, а провела лишь 55.

«В остальное время она вообще не начала заседания, она работает несовершенно, но она начала работать. А теперь я слышу обвинения, что кто-то взял на себя ответственность в этих непростых условиях», - добавил он.

Как уже сообщалось, вчера в экстренном обращении к украинскому народу Президент возложил персональную ответственность за экономическую ситуацию в стране на премьер-министра Юлию Тимошенко.

В.Ющенко также призвал председателя ВР В.Литвина консолидировать парламент для изменения бюджета на текущий год.

«Уважаемый Владимир Михайлович, Вы хорошо знаете, что нынешний бюджет является главным провокатором кризиса в Украине. В интересах государства я прошу Вас консолидировать парламент для изменения бюджета и принятия срочных антикризисных решений», - заявил Президент.