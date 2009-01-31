Кужель: гастарбайтеров переведут на единый налог

Всех вернувшихся в Украину гастарбайтеров обложат единым налогом.

О таком намерении заявила вновь назначенный председатель Государственного комитета по регуляторной политике и предпринимательству Александра Кужель в интервью еженедельнику «Комментарии».

«Заплатив его [налог], они [гастарбайтеры] получат право на социальные гарантии. Люди на это пойдут, им необходим пенсионный стаж в Украине. Таким образом, мы закроем часть проблем Пенсионного фонда», - объяснила она.

По словам председателя Госкомпредпринимательства, действующая система упрощенного налогообложения вообще требует серьезных корректив. Комитет собирается инициировать увеличение максимально возможного годового оборота для единоналожников-физлиц с 500 тыс. грн. до 1 млн. грн. и увеличить максимальную ставку единого налога с 200 до 500 грн.

Кроме того, в интервью еженедельнику А.Кужель объяснила причины приостановки программы компенсации ставок по кредитам, привлекаемым малым и средним бизнесом.

«В большинстве случаев деньги получали за откаты. Скажем, предприниматель получил право на государственную помощь по обслуживанию привлеченного займа. К нему тут же «прилипают» разнообразные структуры, оказывающие информационно-консалтинговые услуги, от сотрудничества с которыми отказаться нельзя - потеряешь возможность получить компенсацию. Стоимость их услуг колеблется в пределах 20-40% от перечисленной суммы», - сказала она.

По словам А.Кужель, она собирается ликвидировать эту схему. С этой целью Госкомпредпринимательства обратится с просьбой ко всем предприятиям, которые воспользовались этой программой, сообщить, есть ли у них документ, где указано, что им предоставлены информационно-консалтинговые услуги. Никаких мер по отношению к бизнесу обещают не предпринимать.

А.Кужель также сообщила, что вместо приостановленной программы компенсации ставок по кредитам комитет совместно с Минсоцтруда намерен инициировать программу микрокредитования самозанятого населения с тем, чтобы минимизировать рост безработицы.

«На эту программу будут перенаправлены средства, предусмотренные под программу компенсации кредитных ставок для малого бизнеса и часть средств Фонда по безработице. Суть идеи проста: мы разрабатываем систему простой регистрации для мелких СПД с правом работы в течение полугода без наемных работников. Для этого физлицу необходимо будет только встать на учет в налоговую и заплатить 50 грн. Предприниматель может оказывать разнообразные услуги - шить, стирать - мы же поможем купить стиральную или швейную машину для этого. Главное, чтобы потерявший работу человек не становился на учет как безработный. Пока максимальный размер кредита обсуждается. Но думаю, что даже 10 тыс. грн. вполне достаточно, чтобы начать подобный бизнес», - объяснила она.