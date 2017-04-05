Украина пообещала МВФ сократить количество работников бюджетной сферы

Украинские власти начинают среднесрочную программу сокращения занятости в государственном секторе и планируют сократить количество работников в бюджетной сфере (за исключением военнослужащих) на 4% до конца 2017 года и еще на 10% - к концу 2019 года.

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Об этом говорится в опубликованном на сайте Национального банка обновленном Меморандуме с Международным валютным фондом по итогам третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины.

Как отмечается в документе, также в Украине продолжится оптимизация количества госслужащих - работников министерств и других государственных структур, и в этой сфере к концу 2017 года ожидается сокращение количества штатных работников на 5%, к концу 2019 года - еще на 10%.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда 3 апреля завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины и утвердил предоставление нашей стране очередного кредитного транша объемом 1 млрд долл., который поступит в ближайшие дни и будет направлен в резервы Национального банка Украины.

Национальный банк ожидает, что Украина продолжит идти по пути реформ в рамках программы Международного валютного фонда и до конца года получит еще три транша финансирования на общую сумму около 4,5 млрд долл., что позволит нарастить золотовалютные резервы до 20,8 млрд долл.