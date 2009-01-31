Банки должны публично публично отчитываться о ресурсах НБУ

О принятии соответствующих рекомендаций сообщил еженедельнику «Зеркало недели» (№ 3 (731) 31 января - 6 февраля 2009) председатель Совета Нацбанка Петр Порошенко.

«Весь мир знает, какое рефинансирование получили американские или европейские банки от ФРС или Европейского центрального банка. Только украинский центробанк своей секретностью разрушает последние остатки доверия к себе - когда даже совет Национального банка и другие государственные институты получают информацию не от него, а из СМИ», - возмутился председатель Совета Нацбанка.

По словам П.Порошенко, планируется также кардинально изменить процедуру рассмотрения заявок коммерческих банков и принятия решений относительно предоставления им рефинансирования, положив в ее основу систему объективных критериев, чтобы исключить принятие правлением НБУ индивидуальных решений по отдельным банкам.

Он сообщил, что Совет НБУ единогласно поддержал такие рекомендации, а реакцию на них рассмотрит на своем заседании после 5 февраля.

П.Порошенко также подчеркнул, что банки и сами должны проводить более взвешенную политику относительно привлечения рефинансирования, учитывая ограниченность ресурсов, которые могут быть направлены без опасных инфляционных последствий.

«Стоит привести пример отказа британского банка Barclays от рефинансирования, что сразу же позитивно повлияло на курс его акций», - напомнил он.