”Данные уже несколько устарели...”

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин считает, что министр финансов Украины Виктор Пинзеник должен был не только писать “секретные письма” премьеру Юлии Тимошенко относительно экономической ситуации, но и прийти для обсуждения этой темы в Верховную Раду.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода на Интере" 30 января.

«Я ее (директиву – УНИАН) читал и неважно, кому она принадлежит. Там может быть одно – несколько уже данные устарели», - сказал В.Литвин.

В то же время В.Литвин выразил убеждение, что министр финансов должен приходить в Верховную Раду, и на обсуждение парламента выносить все имеющиеся проблемы и аргументировать их. «Кто, как не он, может, должен и обязан об этом сказать. Мы должны говорить на одном языке – языке государственной ответственности», - сказал председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, 27 января одно из интернет-изданий обнародовало якобы письмо В.Пинзеника Ю.Тимошенко, датированное 6 января 2009 года. Материалы, изложенные в нем, свидетельствуют о том, что Украина сейчас переживает наибольший с 1994 года кризис.

Пресс-службы Министерства финансов и Кабинета министров Украины обратились к средствам массовой информации с просьбой снять материалы по «секретному докладу» и воздержаться от провокационных публикаций на эту тему.