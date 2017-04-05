Международные резервы Украины в марте сократились до $15,1 миллиарда

Международные резервы Украины в марте сократились на 2,2% – до эквивалента 15,123 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на предварительные данные на 1 апреля 2017 года.

Читайте такжеНацбанк ожидает еще $4,5 миллиарда от МВФ до конца года

По информации регулятора, сокращение резервов обусловлено проведением платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте.

В частности, на осуществление платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга было направлено 582,1 млн долл., на платежи Национального банка в пользу Международного валютного фонда – 16 млн долл.

В то же время, Нацбанк отметил, что благоприятная конъюнктура на внешних рынках позволила выкупить излишки валюты на межбанковском валютном рынке, и по итогам марта регулятор в ходе интервенций купил для пополнения резервов 128,3 млн долл.

Кроме того, в марте Нацбанк получил кредит от Национального банка Швейцарии на сумму 100 млн долл. США.

Регулятор отметил, что по состоянию на 1 апреля объем международных резервов покрывал 3,3 месяца будущего импорта и был достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Ранее заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что средства четвертого транша кредита Международного валютного фонда в размере 1 млрд долл. поступят на счета Национального банка в ближайшие дни, после чего международные резервы Украины вырастут до 16,1 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины в феврале выросли на 0,1% – до 15,460 млрд долл.

По прогнозам МВФ, уровень международных резервов Украины составит 21,8 млрд долл. на конец 2017 года, 29,5 млрд долл. – на конец 2018 года, 30,1 млрд долл. – на конец 2019 года, 30,8 млрд долл. – на конец 2020 года и 32 млрд долл. – на конец 2021 года.