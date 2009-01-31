Япония надеется выйти из мировой рецессии первой

Объемы промышленного производства в Японии в декабре сократились по сравнению с прошлым годом на 9,6%. Как сообщает сегодня ВВС, причина этого самого существенного снижения за всю историю ведения отчетности - падение экспорта в условиях экономического кризиса.

Министр экономики Японии Каору Иосано заявил, что ситуация беспрецедентная и "падение производства, скорее всего, продолжится".

Уровень безработицы в декабре вырос до 4,4% - это рекордный уровень за последние три года.

Согласно официальным данным, 2,7 миллиона японцев не имеют работы, это на 400 тысяч больше, чем год назад.

Первая за последние семь лет рецессия в японской экономике началась в третьем квартале 2008 года.

Резкое падение экспорта японских товаров, таких как автомобили и бытовая электроника, было результатом снижения спроса в мире.

Премьер-министр Таро Асо заявил в парламенте, что предпримет решительные шаги, чтобы Япония первой вышла из кризиса, охватившего мировую экономику.

Неутешительная статистика промышленного производства негативно сказалась на настроениях инвесторов: биржевой индекс Nikkei упал на 3%, или 257 пунктов, завершив торги в пятницу на отметке 7,994.

Согласно опубликованной статистике, также резкое упали темпы инфляции, а вероятность дефляции возросла.

В декабре темпы структурной инфляции (изменение цен за вычетом сезонных колебаний цен на продовольствие и энергоносители) снизились в годовом исчислении до 0,2%, по сравнению с 1% в ноябре.

Экономисты опасаются, что из-за падающих цен потребители перестанут делать крупные приобретения, что лишь подстегнет рецессию.

По прогнозам Центробанка Японии угроза дефляции будет сохраняться до 2011 года, поэтому учетная ставка была снижена практически до нуля.

"Общий экономический спад будет продолжаться в январе-марте, но масштабы падения будут зависеть, в основном, от состояния экспорта," - считает Тацуси Сикано, главный экономист Mitsubishi UFJ Securities.

"Аналитики предсказывают падение цифр структурной инфляции до негативных значений, и мы должны следить за тем, чтобы экономический спад не обернулся дефляционной спиралью, даже несмотря на то, что Банк Японии пока не видит никаких признаков этого", - сказал он.