НБУ после получения кредитов отчитался о росте резервов до $16,7 миллиарда – максимума с середины 2014 года

Объем международных резервов Национального банка Украины благодаря поступлению очередного транша Международного валютного фонда и второго транша макрофинансовой помощи Европейского Союза по состоянию на сегодня, 5 апреля, вырос до 16,7 млрд долл. - максимального уровня с середины 2014 года.

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Как сообщается на сайте регулятора, средства по четвертому траншу МВФ на общую сумму 1 млрд долл. США поступили несколькими частями в разных валютах: 367 млн СПЗ, 200 млн фунтов стерлингов, 146 млн евро и 92 млн долл. США.

Европейский Союз перечислил Украине второй транш макрофинансовой помощи на сумму 600 млн евро.

Регулятор отметил, что текущий объем резервов покрывает 3,6 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Также сообщается, что всего с начала реализации программы EFF в марте 2015 года Украина получила от МВФ четыре транша на сумму 8,5 млрд долл.

Нацбанк напомнил, что ожидает получения еще трех траншей по программе EFF до конца 2017 года на общую сумму около 4,5 млрд долл., что позволит нарастить резервы до 21 млрд долл.

Еще 3,9 млрд долл. от Фонда регулятор рассчитывает получить в следующем году, и на конец 2018 года резервы вырастут до 26 млрд долл.

Ранее НБУ сообщил, что международные резервы Украины в марте сократились на 2,2% – до эквивалента 15,123 млрд долл. на 1 апреля 2017 года за счет платежей по госдолгу на 0,6 млрд долл. при одновременном пополнении резервов на межбанковском валютном рынке на 128 млн долл. и получении кредита от Национального банка Швейцарии на 100 млн долл.

По прогнозам МВФ, уровень международных резервов Украины составит 21,8 млрд долл. на конец 2017 года, 29,5 млрд долл. – на конец 2018 года, 30,1 млрд долл. – на конец 2019 года, 30,8 млрд долл. – на конец 2020 года и 32 млрд долл. – на конец 2021 года.