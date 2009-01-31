«Ющенко не хватает трезвого ума, железной воли и крепких нервов»

Премьер-министр Юлия Тимошенко заявила, что бюджет на январь 2009 год перевыполнен, и все зарплаты бюджетникам и пенсии будут выплачены.

Заявление премьера опубликовал сайт правительства.

"Есть печальная для президента и оптимистичная для страны новость: несмотря на кризис, государственный бюджет за январь перевыполнен", - говорится в заявлении.

"Зарплаты бюджетникам и пенсии выплачены и в дальнейшем будут выплачиваться своевременно и в полном объеме. Цены на газ для населения и теплокомуненерго не повышаются, остаются на уровне прошлого года", - заявила премьер.

Премьер подчеркнула, что "Нафтогаз" ритмично поставляет газ украинским потребителям и в Европу и работает благополучно, впервые за много лет без посредников и коррупционных схем".

Кроме того, комментируя обращение президента Виктора Ющенко, Тимошенко заявила: "Так называемое обращение Ющенко к народу – это смесь неправды, паники и истерии".

"Все люди увидели, что президент – это не тот лидер, который им нужен во времена, когда Украина проходит испытания на прочность под ударами мощного всемирного экономического кризиса", - говорится в заявлении.

"Правительство и парламентское большинство работают в напряженном режиме, и от их имени прошу президента: если не помогаете, то хотя бы не мешайте", - отметила премьер.

"Мир и Украина – в кризисе. Я не хочу приукрашать ситуацию, но и сеять панику не разрешу никому", - отметила Тимошенко.

"Для того чтобы бороться с кризисом, нам нужны политическая консолидация, холодный и трезвый ум, железные нервы, сила воли, решительность и глубокое чувство ответственности – именно то, чего всегда не хватало, не хватает, и будет не хватать Виктору Андреевичу", - подчеркнула премьер.