Совет НБУ рекомендует «разморозить» срочные депозиты

Совет Национального банка Украины рекомендует открыть доступ к срочным депозитам, которые были заблокированы согласно постановлению НБУ №319.

Об этом еженедельнику «Зеркало недели» (№ 3 (731) 31 января - 6 февраля 2009) сообщил председатель Совета Нацбанка Петр Порошенко.

«Совет Национального банка разработал и единогласно поддержал ряд рекомендаций, реакция на которые будет рассмотрена на заседании совета после 5 февраля. Предлагается, в частности, открыть доступ к срочным депозитам», - отметил он.

П.Порошенко напомнил, что согласно данным, приведенным в докладе первого заместителя председателя НБУ Анатолия Шаповалова на заседании Верховной Рады 26 января, из банковской системы «исчезли» около 60 млрд. грн.

«Следовательно, мораторий не дал ожидаемых результатов, и его продление нецелесообразно», - подчеркнул председатель Совета НБУ.

Кроме того, по его информации, Нацбанк планирует отменить валютные аукционы, возобновить формирование официального курса по результатами открытых торгов на валютной бирже и обеспечить прозрачность политики интервенций.