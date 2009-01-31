Нацбанк предложит банкам и заемщикам поровну разделить риски

Министерство финансов и Национальный банк Украины обсуждают вопрос о распределении кредитных рисков между банками и заемщиками в пропорции 50 на 50.

Об этом сообщил Президент Украины Виктор Ющенко вчера журналистам.

По словам главы государства, он обсудил соответствующий механизм и с министром финансов, и с председателем Национального банка.

Объясняя суть этого механизма, Президент уточнил, что Национальный банк путем рефинансирования будет поддерживать те банки, которые пойдут на такое разделение рисков.

В.Ющенко уточнил, что обсуждаемым механизмом предлагается перевести кредиты из валютного в гривневый эквивалент, минимизировать процентные ставки и разделить риски.

«Разделить финансовые убытки частично между банковским учреждением, и дать человеку (заемщику – УНИАН), с одной стороны, половину рисков, а с другой стороны - дать гривневое обслуживание, беря во внимание, что по этому мотиву решений – где диалог произошел между банком и клиентом и произошла взаимная переуступка, Национальный банк выходит с собственным ресурсом для поддержки рефинансированием», - отметил Президент.