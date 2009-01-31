В 2009 г. РФ выплатит по внешнему долгу 141 млрд. долл.

Выплаты по внешнему долгу Российской Федерации в 2009 году составят 141 миллиардов долларов, свидетельствует график предстоящих выплат, опубликованный в пятницу Банком России. Как сообщает РИА Новости, при этом сумма основного долга, которую предстоит погасить, составляет 117,1 миллиарда долларов, сумма процентов - 23,9 миллиарда долларов.

Согласно графику, органам госуправления предстоят выплаты на 3,0 миллиарда долларов основного долга (и еще 2,0 миллиарда долларов процентов), банкам - 52,1 миллиарда долларов (7,7 миллиарда долларов), прочим секторам - 62 миллиарда долларов (14,3 миллиарда долларов).