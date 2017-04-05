Фонд гарантирования продлил ликвидацию банка "Даниель" на 1 год

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил сроки ликвидации банка «Даниель», который утратил платежеспособность в январе 2014 года, еще на 1 год - до 13 апреля 2018 года.

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По информации на сайте фонда, на этот же период продлеваются полномочия ликвидатора банка Евгения Ожго.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования начал ликвидацию банка «Даниэль» в апреле 2014 года на основании решения Национального банка об отзыве лицензии и ликвидации этого финучреждения.

С 17 января 2014 года в банке работала временная администрация.

Банк «Даниэль» (Киев) работал на рынке Украины с 2003 года и входил в группу небольших финансовых учреждений. Согласно информации банка, никто из его акционеров не являлся владельцем существенного пакета акций (более 10%).