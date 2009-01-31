В Афинах сгорел банк

Неизвестные подожгли банк в Афинах, зданию нанесен большой ущерб, сообщила полиция. Как передает РИА Новости, в ночь на субботу неизвестные разбили витрину банка в центральном столичном районе Амбелокипи и бросили в помещение несколько бутылок с зажигательной смесью и самодельные взрывные устройства на основе бытовых газовых баллончиков.

В результате возникшего пожара почти полностью выгорел первый этаж здания, на котором располагался банк. Пожарным удалось остановить распространение огня.

Несмотря на то, что нападение произошло на оживленном в любое время суток шоссе в центре города, поджигателей задержать не удалось.

В декабре 2008 года в Греции произошли массовые беспорядки и поджоги. После того, как беспорядки утихли, поджигатели сосредоточились на единичных нападениях на учреждения, банки и автосалоны.