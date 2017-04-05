Совет НБУ: цетробанк должен перечислить в госбюджет-2018 почти 48 миллиардов

Совет Национального банка Украины определил часть прогнозной прибыли к распределению за 2017 год, подлежащей перечислению в государственный бюджет в 2018 году в размере 47,824 млрд грн.

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Об этом сообщил глава Совета Богдан Данилишин в соцсети Facebook, ссылаясь на итоги внеочередного заседания совета 5 апреля.

По его словам, Совет принял окончательное решение, заслушав информацию представителей регулятора и аудиторского комитета, и это решение станет основанием для предоставления соответствующей информации в Верховную Раду и Кабинет министров Украины.

Ранее, в декабре 2016 года, НБУ в своем отчете о финансовой стабильности назвал практику правительства устанавливать норму перечисления своей прибыли в госбюджет нарушающей принципы независимости центрального банка.

Нацбанк прогнозировал прибыль за 2016 год на уровне около 35,5 млрд грн, в то время как правительство предложило собственную оценку на уровне 45 млрд грн.