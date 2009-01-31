Минфин обещает своевременную выплату пенсий в феврале

Для обеспечения своевременной выплаты пенсий в феврале Пенсионному фонду будет выделен заем из государственного бюджета в размере 3,7 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра финансов Владимир Матвийчук.

Он отметил, что в феврале выплата пенсий начнется 4 числа, и будет сделано все необходимое для того, чтобы все выплаты прошли вовремя.

Кроме того, он напомнил, что для обеспечения выплаты пенсий в январе Пенсионному фонду был выделен заем в размере 3,8 млрд. грн. С 24 января Пенсионный фонд начал возвращать эти средства, и на сегодняшний день сумма сократилась до 2 млрд. грн.

«Это результат того, что были перевыполнены доходы бюджета Пенсионного фонда», - сказал В.Матвийчук.