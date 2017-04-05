Дело о присвоении 50 миллионов в банке "Хрещатик": полиция задержала 4 фигурантов

Киевские правоохранители задержали четырех банковских работников, которые скрывались от следствия за присвоение 50 миллионов гривень. Как сообщили в полиции Киева, правоохранители установили причастность к завладению денежными средствами клиентов ПАО «КБ «Хрещатик» 16 должностных лиц, из которых четверо фигурантов пытались избежать ответственности.

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Следователи несколько лет вели досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 28 (Совершение преступления организованной группой), ч. 4 ст. 190 (Мошенничество), ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1, 2 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

«Сейчас, по согласованию с прокуратурой города Киева, 16 должностным лицам сообщено о подозрении в совершении 172 эпизодов противоправной деятельности, которая продолжалась более чем три года», - говорится в сообщении.

Как уточнили в полиции, действуя в составе организованной группы, злоумышленники завладели денежными средствами клиентов банка на общую сумму свыше 50 млн гривен. Следствие установило десятки схем незаконных присвоений, среди которых использование клиентских депозитов для собственных нужд.

Досудебное расследование в уголовном производстве закончено. Обвинительный акт направлен в суд.

«Что касается четырех задержанных, то сейчас им сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества», - проинформировали в столичной полиции.