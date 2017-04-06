Нацбанк заявил МВФ о готовности ослабить санкции против "дочек" российских банков

Национальный банк Украины пообещал МВФ ослабить санкции против банков с российским госкапиталом после того, как ситуация с безопасностью в Украине стабилизируется.

Об этом говорится в дополнительном письме о намерениях от 29 марта, направленном в Международный валютный фонд, передает ZN.ua.

"Мы ослабим эти ограничения, как только ситуация с безопасностью позволит это сделать", - обещает руководство страны в письме.

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Украинские власти пояснили, что санкции были наложены в связи с большим общественным резонансом и негативной реакцией на деятельность упомянутых банков на территории Украины.

"Последние события вызвали мощную негативную общественную реакцию на деятельность в Украине государственных российских банков. Ради интересов национальной безопасности мы наложили ограничения на проведение операций этими банками со своими материнскими учреждениями и сообщили о таких мерах исполнительному совету МВФ в соответствии с решением No.144-(52/51)", - говорится в документе.

При этом, авторы документа считают, что банки являются платежеспособными и продолжают придерживаться пруденциальных требований, и пообещали обеспечить безопасность деятельности их структурных подразделений в Украине и необходимую поддержку ликвидности.

"Мы договорились обеспечить этим банкам доступ к необходимой поддержке ликвидности, включая экстренную поддержку ликвидности со стороны НБУ", - сказано в письме.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны с 23 марта ввел санкции в отношении «дочек» российских государственных банков. Санкциями запрещено осуществлять любые финансовые операции этих банков в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

Ранее, 16 марта президент Украины Петр Порошенко подписал указ, вводящий в действие решение СНБО о введении санкций сроком на год в отношении дочерних банков российских государственных банков: «Сбербанк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк», «БМ-банк», «ВиЕс Банк».

При этом, по информации Нацбанка, указанные санкции не будут препятствовать докапитализации банков материнскими структурами и их продажи новым инвесторам, а также расчетам клиентов банков.