Нацбанк опустил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 6 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2715.7009 (5 апреля – 2711.8953)

100 EUR – 2899.8254 (5 апреля – 2888.4397)

10 RUR – 4.8587 (5 апреля – 4.7951)

Как сообщал УНИАН, в среду, 5 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,16/27,20 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 28,9607/29,0006 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4539/0,4549 грн/рубль.