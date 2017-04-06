Нацбанк опустил официальный курс гривни
Официальный курс НБУ на 6 апреля: 100 USD – 2715.7009 грн; 100 EUR – 2899.8254 грн; 10 RUR – 4.8587 грн.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 6 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2715.7009 (5 апреля – 2711.8953)
100 EUR – 2899.8254 (5 апреля – 2888.4397)
10 RUR – 4.8587 (5 апреля – 4.7951)
Как сообщал УНИАН, в среду, 5 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,16/27,20 грн/долл.
Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 28,9607/29,0006 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4539/0,4549 грн/рубль.