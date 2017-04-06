Международный консорциум R3 отказал "Сбербанку" в членстве из-за санкций

Международный блокчейн-консорциум R3, к которому уже присоединились более 80 иностранных банков и госорганов, пока не готов принимать российские банки. В R3 хотел вступить «Сбербанк», но в организации дали понять: заявка будет отклонена из-за санкций, пишет «КоммерсантЪ».

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Как рассказал источник издания на рынке, на этапе подачи заявки представителям «Сбербанка» неофициально сообщили, что их обращение «не пройдет из-за санкций» («Сбербанк» c 2014 года находится под санкциями США — ред.).

Официальная заявка на вступление в R3 «Сбербанком» не подавалась, сообщил первый зампред банка Лев Хасис. Но два собеседника "Ъ" в банковском сообществе уверены, что обращение от «Сбербанка» было.

По данным издания, интерес к присоединению к R3 помимо «Сбербанка» также проявляли банк «Ак Барс», «Альфа-банк», банк «Открытие», Национальный расчетный депозитарий. Но в R3 "не приветствовали появление российских банков в консорциуме", считает один из собеседников "Ъ".

О вступлении в R3 официально объявила только одна российская компания — группа Qiwi, владеющая одноименной системой моментальных платежей.

R3 образован в 2015 году, в него входят более 80 госорганов и международных финансовых структур, включая Goldman Sachs, JP Morgan, Credit Suisse, Barclays, BBVA и др.