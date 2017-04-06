Глава НБУ Гонтарева заявила об уходе в отставку

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила об уходе в отставку.

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В частности, она утвердительно ответила на соответствующий вопрос журналиста в ходе акции протеста возле своего дома сегодня утром, 6 апреля, трансляцию которой вел телеканал «112».

«Да», - ответила Гонтарева.

При этом глава НБУ отметила, что вопрос назначения ее преемника находится в компетенции президента и Верховной Рады. «Я пишу заявление об отставке, а не назначаю никого на свое место», - сказала она.

Гонтарева подчеркнула, что ей не стыдно за все те реформы, которые она провела в стране, и посоветовала прислушаться к мнению международных экспертов.

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Как впоследствии прокомментировала пресс-служба Национального банка, глава НБУ не писала заявления об отставке, находится на работе и продолжает выполнять свои обязанности.

«В общении с журналистами сегодня утром она в очередной раз подтвердила свое намерение впоследствии покинуть пост главы НБУ», - пояснил представитель пресс-службы.

Также в НБУ напомнили, что решение об отставке главы НБУ принимает президент Украины, а утверждает Верховная Рада.

Как сообщал УНИАН, глава Национального банка Валерия Гонтарева в начале марта подтвердила слухи о своей возможной отставке, пообещав официально предупредить об этом за месяц.

Верховная Рада 19 июня 2014 года поддержала предложение президента Украины Петра Порошенко об увольнении Степана Кубива с должности главы Национального банка и о назначении на этот пост Валерии Гонтаревой.

Согласно Конституции, глава НБУ назначается Верховной Радой по представлению президента Украины сроком на 7 лет.