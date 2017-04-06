Украинские банки сократили задолженность по рефинансированию до 60 миллиардов
Задолженность неплатежеспособных банков перед НБУ на сегодня составляет 45,2 млрд грн.
Текущая задолженность украинских банков по кредитам рефинансирования перед Национальным банком Украины составляет 60,4 млрд грн, что почти в 2 раза ниже показателя в июне 2014 года, или в период назначения Валерии Гонтаревой на пост главы НБУ (111,7 млрд грн).
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Согласно данным на сайте регулятора, по сравнению с началом года банки сократили задолженность перед НБУ на 14,4 млрд грн, или на 19,3%.
В сообщении отмечается, что в том числе текущая задолженность платежеспособных банков составляет 15,2 млрд грн, 95%, или 14,4 млрд грн из которой приходится на национализированный «ПриватБанк».
Задолженность неплатежеспособных банков перед НБУ на сегодня составляет 45,2 млрд грн, в том числе крупнейшими должниками являются банки «Надра» (9,8 млрд грн, владелец - Дмитрий Фирташ), «Дельта» (8 млрд грн, владелец - Николай Лагун), «Финансовая инициатива» и «ВАБанк» (7,2 млрд грн и 3 млрд грн, соответственно, владелец - Олег Бахматюк), «Финансы и Кредит» (6,3 млрд грн, владелец - Константин Жеваго), «Имэксбанк» (3,4 млрд грн, владелец - Леонид Климов).
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«Если указанные владельцы считают, что вместе с потерей банка избавились от потребности возвращать все долги, в частности, перед НБУ, то они глубоко ошибаются. Моя позиция всегда является четкой и принципиальной - им придется вернуть государству все до последней копейки, и мы приложим для этого максимум усилий», - приводятся в сообщении слова Гонтаревой.
По информации НБУ, в 2015-2016 годы по этому поводу регулятор направил в правоохранительные органы 12 заявлений о совершении преступлений акционерами указанных банков, а также инициировал 44 судебных дела по взысканию задолженности.
Нацбанк подчеркивает, что руководство НБУ и в дальнейшем будет сотрудничать с правоохранительными органами для привлечения к ответственности менеджмента и собственников указанных банков.
Как сообщал УНИАН, общий объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования на 1 января 2017 года составил 74,828 млрд грн, что на 31,031 млрд грн, или на 29,3%, ниже показателя на 1 января 2016 года.