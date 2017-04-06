Украинские банки сократили задолженность по рефинансированию до 60 миллиардов

Текущая задолженность украинских банков по кредитам рефинансирования перед Национальным банком Украины составляет 60,4 млрд грн, что почти в 2 раза ниже показателя в июне 2014 года, или в период назначения Валерии Гонтаревой на пост главы НБУ (111,7 млрд грн).

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Согласно данным на сайте регулятора, по сравнению с началом года банки сократили задолженность перед НБУ на 14,4 млрд грн, или на 19,3%.

В сообщении отмечается, что в том числе текущая задолженность платежеспособных банков составляет 15,2 млрд грн, 95%, или 14,4 млрд грн из которой приходится на национализированный «ПриватБанк».

Задолженность неплатежеспособных банков перед НБУ на сегодня составляет 45,2 млрд грн, в том числе крупнейшими должниками являются банки «Надра» (9,8 млрд грн, владелец - Дмитрий Фирташ), «Дельта» (8 млрд грн, владелец - Николай Лагун), «Финансовая инициатива» и «ВАБанк» (7,2 млрд грн и 3 млрд грн, соответственно, владелец - Олег Бахматюк), «Финансы и Кредит» (6,3 млрд грн, владелец - Константин Жеваго), «Имэксбанк» (3,4 млрд грн, владелец - Леонид Климов).

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«Если указанные владельцы считают, что вместе с потерей банка избавились от потребности возвращать все долги, в частности, перед НБУ, то они глубоко ошибаются. Моя позиция всегда является четкой и принципиальной - им придется вернуть государству все до последней копейки, и мы приложим для этого максимум усилий», - приводятся в сообщении слова Гонтаревой.

По информации НБУ, в 2015-2016 годы по этому поводу регулятор направил в правоохранительные органы 12 заявлений о совершении преступлений акционерами указанных банков, а также инициировал 44 судебных дела по взысканию задолженности.

Нацбанк подчеркивает, что руководство НБУ и в дальнейшем будет сотрудничать с правоохранительными органами для привлечения к ответственности менеджмента и собственников указанных банков.

Как сообщал УНИАН, общий объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования на 1 января 2017 года составил 74,828 млрд грн, что на 31,031 млрд грн, или на 29,3%, ниже показателя на 1 января 2016 года.