Гройсман хочет нарастить товарооборот с Литвой почти на треть – до $1 миллиарда

Украина планирует нарастить товарооборот с Литвой, который до сих пор не достиг докризисного уровня, более чем на 30% – до 1 млрд долл.

Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в ходе встречи с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквярнялисом.

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«По данным 2016 года мы вышли на товарооборот ориентировочно в 750 млн долларов. Это хорошая цифра, но мы еще не дошли до докризисного уровня нашей двусторонней торговли. Поэтому, я думаю, если бы мы взяли ориентир на то, чтобы выйти на 1 млрд долларов нашего товарооборота, было бы очень хорошо», - сказал Гройсман.

В этом контексте премьер высказался за активизацию работы Межправительственной украинско-литовской комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, что будет способствовать координации сотрудничества стран в экономической сфере.

В свою очередь, Сквярнялис отметил высокий уровень взаимодействия стран в сфере бизнеса, выступил за активизацию экономического сотрудничества и более активное использование двустороннего потенциала.

«Литва твердо поддерживает Украину, ее территориальную целостность, независимость и никогда не признавала и не признает аннексию и оккупацию Крыма. Когда мы видим, с какой ситуацией столкнулась Украина, защищая свою территориальную целостность, проводя основные реформы, которые позволяют удержать проевропейское направление развития Украины, мы во всем ее поддерживаем», - подчеркнул Сквярнялис.

Стороны также затронули вопросы углубления сотрудничества Украины и Литвы в энергетической, военно-технической, транспортной сферах, сферах туризма и образования.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявил, что ратификация Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, а также введение безвизового режима, которое ожидается в ближайшее время, качественно улучшат двухсторонние отношения нашей страны с Литвой.