Нацбанк отсудил имущество Киевского судостроительного завода почти на 300 миллионов

Хозяйственный суд Киева 4 апреля удовлетворил иск Национального банка и принял решение о взыскании имущества Киевского судостроительного-судоремонтного завода – имущественного поручителя по кредиту рефинансирования банка «Финансы и кредит» на сумму 287,3 млн грн.

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Согласно сообщению на сайте регулятора, Нацбанк подал иск к имущественному поручителю по кредиту рефинансирования банка «Финансы и кредит» еще в ноябре 2016 года.

Как сообщал УНИАН, НБУ отнес банк «Финансы и кредит» к категории неплатежеспособных 17 сентября 2015 года, после того как акционер банка не смог выполнить свои письменные обязательства по поддержке ликвидности в согласованные сроки. 17 декабря 2015 года по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии у этой организации.

Всего Нацбанк подал 20 исков о взыскании задолженности по обязательствам банка «Финансы и кредит» перед регулятором. По десяти искам получено решение в пользу Национального банка Украины. Стоимость имущества, на которое обращено взыскание по решению суда, достигает 423,8 млн грн.

Банк «Финансы и кредит» (Киев) работал на рынке Украины с 1990 года и входил в группу крупнейших банков по объему активов. Основными акционерами банка являются компании «Аскания» (46,50%) и F&C Realty (49,97%), подконтрольные бизнесмену Константину Жеваго.