Гривня на межбанке укрепилась до 27,11 за доллар

В четверг, 6 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,08/27,11 гривни/доллар.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,8781/28,9101 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4807/0,4816 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 27,1092 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 176 сделок на сумму 72,52 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля котировки гривни к доллару на межбанке к закрытию торгов установились на уровне 27,16/27,20 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 28,9607/29,0006 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4539/0,4549 гривни/рубль.