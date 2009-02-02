Евро в мире теряет к доллару и иене

Курс единой европейской валюты снижается в понедельник 2 февраля по отношению к американскому доллару и японской иене. Евро упал до самого низкого уровня почти за два месяца, сообщает k2kapital..

Инвесторы опасаются, что в ближайшей перспективе Европейский центробанк может снизить ключевую процентную ставку, сделав, таким образом, валюту еврозоны менее привлекательной для инвестиций. Участник торгов с настороженностью ожидают грядущих макроэкономических новостей - завтра будет обнародован доклад об изменении цен европейских производителей; как ожидается, этот показатель уже пятый месяц подряд зафиксировал понижение. Таким образом, у ЕЦБ могут появиться новые основания для изменения фискальной политики.

В связи с этим курс евро опустился сегодня в Токио до 1,2732 долл. за евро с 1,2813 долл. за евро в пятницу вечером в Нью-Йорке. На фоне этих пессимистичных прогнозов теряет также британский фунт – он подешевел с 1,4540 долл. за фунт до 1,4365 долл. за фунт.

Достаточным спросом пользуется сегодня японская иена. За один евро сегодня предлагают 114,33 иены, а не 115,23 иены как в пятницу. К доллару иены повысилась с 89,92 иены/долл. до 89,83 иены/долл. Японская валюта также укрепилась на 1,1% к австралийскому доллару (теперь за один австралийский доллар предлагают 56,72 иены) и на 1,6% к новозеландскому (до 45,11 иены за доллар).