США потребуются месяцы, чтобы остановить экономический спад

Президент США Барак Обама поделился с журналистами телеканала NBC своими прогнозами о нескольких ближайших "тяжелых" месяцах для экономики страны, а также попросил в телеэфире поддержку обеих политических партий на слушаниях Сената по антикризисному пакету на этой неделе, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Я думаю, нам предстоят тяжелые несколько месяцев. Мы должны сделать так, чтобы план по восстановлению экономики был одобрен. Мы должны начать возвращать людям работу", - цитирует, в свою очередь, слова американского президента агентство.

"Я уверен, что мы можем вернуть нашу экономику в прежнее русло, но уйдет несколько месяцев на то, чтобы мы остановили падение, и еще немного больше, чтобы вернуть ее в русло", - добавил Барак Обама.

Новый план по поддержке экономики США включает расходы из федерального бюджета в размере 544 миллиардов долларов, а также снижение налогов для американцев и бизнеса на сумму в 275 миллиардов долларов.

В 2008 году США приняли 700-миллиардную государственную программу по освобождению от проблемных активов (TARP - Troubled Asset Relief Program). Половина этих средств уже израсходована, главным образом, на поддержку финансового сектора, серьезно пострадавшего в результате ипотечного кризиса.

Фактически экономика США находится в состоянии рецессии с декабря 2007 года, и многие эксперты полагают, что ситуация еще больше ухудшилась после краха инвестиционного банка Lehman Brothers в сентябре 2008 года, что привело к дефициту средств на рынке кредитования.

Согласно докладу, опубликованному в минувшую пятницу министерством труда США, ВВП страны в четвертом квартале 2008 года снизился, по предварительным данным, на 3,8%. Это самое большое падение главного экономического индикатора с 1982 года.