В МВФ объяснили, что ожидает Украину в 2040 году при сохранении нынешнего уровня коррупции
В Фонде отметили, что снижение уровня коррупции может существенно способствовать ускорению экономического сближения Украины с Евросоюзом.
Снижение уровня коррупции в Украине до среднего уровня по Европейскому Союзу сможет сократить отставание нашей страны от Евросоюза по ВВП на душу населения к 2040 году до 50% от среднеевропейского с нынешних 20%. Об этом говорится в исследовании Международного валютного фонда.
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"Полученные результаты свидетельствуют о том, что снижение уровня коррупции может существенно способствовать ускорению экономического сближения с Европейским Союзом", - отмечает МВФ.
Согласно исследованию, если Украине не удастся снизить уровень коррупции, ВВП на душу населения будет по-прежнему составлять лишь около 30% от среднего показателя по ЕС в 2040 году. Если коррупция будет снижена до самого высокого уровня, существующего в странах ЕС, ВВП на душу населения в Украине в 2040 году составит около 40% от среднего показателя по ЕС.
Как сообщал УНИАН, Совет директоров МВФ 3 апреля завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины и утвердил предоставление нашей стране очередного кредитного транша в объеме 1 миллиард долларов.
Международный валютный фонд призвал украинскую власть для достижения более быстрого и устойчивого роста ускорить структурные реформы, начиная с приватизации и развития рынка сельхозземель, и отметил отсутствие конкретных результатов в борьбе с коррупцией.
Кроме того, по мнению МВФ, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, в частности повышение пенсионного возраста.