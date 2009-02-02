Браун надеется на саммит ”двадцатки” в Лондоне

Предстоящий в начале апреля в Лондоне саммит стран "большой двадцатки" предпримет конкретные шаги для оздоровления глобальной экономики и мировой финансовой системы. Как сообщает Прайм-ТАСС, уверенность в этом выразил премьер-министр Великобритании Гордон Браун.

"Я намерен добиваться того, чтобы лондонская конференция в апреле не только собрала вместе людей, разделяющих общие позиции и цели, но и предприняла практические шаги, необходимые для того, чтобы глобальные и финансовые рынки в будущем лучше функционировали, и чтобы люди могли им доверять", - заявил Г.Браун в опубликованном в субботу интервью газете Daily Telegraph.

Он отметил, что темпы восстановления британской экономики будут непосредственно зависеть от согласованности действий международного сообщества по преодолению последствий глобального экономического спада и предотвращению причин, его порождающих.

"Мы находимся перед глобальным финансовым штормом и должны показать, что та лидирующая роль, которую мы на себя взяли, в состоянии обеспечить перемены к лучшему", - сказал премьер.