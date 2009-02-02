Для преодоления кризиса нужен баланс госрегулирования и конкуренции

Что должен делать мир для преодоления глобального финансового кризиса, и какова роль Японии - этому было посвящено специальное обращение японского премьера Таро Асо к участникам Всемирного экономического форума, сообщает Прайм-ТАСС.

"Только экономическое благосостояние и демократия могут привести к выходу из кризиса и открыть дорогу к дальнейшему прогрессу, но сегодня в этой сфере возникла сложная ситуация. Нужны новые решения, в частности, нужно найти разумный баланс между государственным регулированием и конкуренцией в экономике. Нельзя допустить развитие политики протекционизма, ухода стран "в себя", - подчеркнул Т.Асо. В этой связи он высказался за скорейшее завершение Дохийского раунда переговоров о либерализации мировой торговли в рамках Всемирной торговой организации.

Японский премьер также подчеркнул, что оздоровлению ситуации в мире, в том числе в экономике, будет способствовать урегулирование региональных конфликтов, в частности, достижение стабильности на Ближнем Востоке. "Нельзя забыть и о поддержке африканских стран, которые наиболее остро ощутили последствия продовольственного кризиса", - сказал премьер.

Т.Асо также подчеркнул важность работы по преодолению последствий климатических изменений. "Для этого нужно повысить эффективность энергетики, - сказал он. Так за последние 20 лет Япония удвоила свой ВВП, не увеличив энергопотребления. Япония также планирует и дальше сокращать выброс вредных веществ в атмосферу". По его мнению, развивающиеся страны, которые только создают свою энергетику, должны сразу переходить на новые энергетические технологии, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду.

В ближайшие годы, заявил Т.Асо, Азия станет важнейшим центром мировой экономики, и "на три ведущих страны региона - Японию, Китай и Республику Корея ложится особая ответственность". Японский премьер отметил, что эти страны намерены активно развивать партнерские связи, и этому способствовал прошедший в прошлом году трехсторонний саммит.

"Начало 2009 года было для мира трудным, но закончиться год должен более удачно. Для этого нужна только общая воля", - заключил Т.Асо.