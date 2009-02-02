Порошенко признал антикризисные меры НБУ неэффективными

Антикризисные меры Национального банка Украины, направленные на поддержку ликвидности банковской системы путем ее рефинансирования и обеспечение прогнозируемой динамики обменного курса, оказались малоэффективными.

Об этом заявил председатель Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО еженедельнику «Зеркало недели» (№ 3 (731) 31 января - 6 февраля 2009).

Он отметил, что политика рефинансирования НБУ должна была обеспечить стабильность банковской системы, ее способность выдерживать пиковые нагрузки. Антикризисные меры должны были предотвратить безосновательное перетекание денежных ресурсов на валютный рынок, чтобы обеспечить если не стабильность обменного курса, то хотя бы его прогнозируемость, пояснил глава Совета НБУ.

«Какого-либо прогресса на этих ключевых направлениях мы не добились. Гордясь тем, что не обанкротился ни один из банков, никто не принимает во внимание, что риски для банковской системы продолжают накапливаться, признаки ее разбалансирования нарастают», - констатировал он.

В частности, главная цель поддержки банковской системы - возобновление кредитной поддержки реальной экономики - полностью нивелирована, и политика регулирования обменного курса также подверглась краху, отметил П.ПОРОШЕНКО.

«Вряд ли может быть признан обоснованным такой подход Национального банка к курсообразованию, при котором в декабре прошлого года, когда необходимо было рассчитываться за газ, НБУ допустил резкое падение курса гривни, а в текущем году направляет в поддержку гривни по 0,5 млрд. долл. еженедельно», - подчеркнул он.

По мнению П.ПОРОШЕНКО, полностью дискредитировал себя механизм валютных аукционов, введенный НБУ с целью ограничения спроса со стороны импортеров.

«Удовлетворяя заявки только тех покупателей, которые предложили самый высокий обменный курс иностранной валюты к гривне, НБУ искусственно увеличивает разрыв между официальным и рыночным курсами, в то время как надо выполнять прямо противоположную задачу - устранение множественности курсов», - отметил глава Совета НБУ.

Последнее, по его словам, привело лишь к тому, что обменный курс в украинских реалиях полностью потерял объективный характер и роль одного из ключевых макроэкономических индикаторов.