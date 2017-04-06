Гривня закрыла межбанк на уровне 27,05 за доллар
18:14, 06 апреля 2017Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7764/28,8163 гривни/евро.
Иллюстрация REUTERS
В четверг, 6 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,01/27,05 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7764/28,8163 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4539/0,4549 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,1003 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 466 сделок на сумму 239,48 миллиона долларов.
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