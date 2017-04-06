Мэр Львова Садовый заполнил декларацию: из доходов - только зарплата, живет в доме жены

Городской голова Львова Андрей Садовый задекларировал 371,7 тыс. грн доходов за 2016 год, которые полностью составляют его прошлогоднюю заработную плату. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные из Единого государственного реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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Весь доход Садового за отчетный год составила зарплата, а из активов он задекларировал пользование частью жилого дома общей площадью 660,4 кв. м, которая является собственностью его жены, и право на торговую марку «Самопомич».

Согласно декларации Садового, его супруга Екатерина Кит-Садовая и в дальнейшем владеет всем бизнесом, в частности медийным: ООО «Захид.нет», ПАО «Радиокомпания Люкс», ЧП «Висма-Радио-ТВ».

Екатерина Кит-Садовая в 2016 году получила 1,44 млн гривень доходов, из которых 1,23 млн грн - зарплата на основном месте работы, 195,3 тыс. грн - зарплата за работу по совместительству, 15,95 тыс. грн - пособие по уходу за ребенком.

В ее собственности есть автомобиль Mersedes Benz Viano 2012 года выпуска, земельный участок 702 кв. м, часть жилого дома общей площадью 660,4 кв. м, 15 тыс. долларов и 40 тыс. гривень наличных.

В 2016 году супруга мэра выплатила 43,513 тыс. грн по договору страхования, 88,922 тыс. грн в счет основной суммы и 12,845 тыс. грн в счет процентов по кредиту в «Кредобанке», а также 1 млн гривень по беспроцентной ссуде от «Телерадиокомпании Люкс».

Садовый также задекларировал пенсию своей тещи Марии Кит в размере 15 тыс. 351 грн.

В этом году на обучение в Англии семья Садового потратила 162 тыс. 249 грн.