Нацбанк укрепил официальную гривню до 27,10 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 7 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2710,0326 (6 апреля – 2715,7009)

100 EUR – 2890,5208 (6 апреля – 2899,8254)

10 RUR – 4,8019 (6 апреля – 4,8587)

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,01/27,05 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7764/28,8163 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4539/0,4549 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,1003 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 466 сделок на сумму 239,48 миллиона долларов.