Евро снизилось на 0,2 пункта, доллар - на месте
09:45, 02 февраля 2009Финансы
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Официальный курс НБУ на 02.02.2009
Официальный курс НБУ на 02.02.2009: 100 USD – 770.0000 грн.; 100 EUR – 986.8320 грн.; 10 RUR – 2.1742 грн.
Согласно информации официального сайта НБУ, на 2 февраля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 770.0000 (на 30 января – 770.0000)
100 EUR – 986.8320 (на 30 января – 1009.5470)
10 RUR – 2.1742 (на 30 января – 2.2200)
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