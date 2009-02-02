Евро снизилось на 0,2 пункта, доллар - на месте

Официальный курс НБУ на 02.02.2009

Официальный курс НБУ на 02.02.2009: 100 USD – 770.0000 грн.; 100 EUR – 986.8320 грн.; 10 RUR – 2.1742 грн. Согласно информации официального сайта НБУ, на 2 февраля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 770.0000 (на 30 января – 770.0000) 100 EUR – 986.8320 (на 30 января – 1009.5470) 10 RUR – 2.1742 (на 30 января – 2.2200)

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