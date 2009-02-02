Наличный доллар подорожал

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9.30 повысился по сравнению с 30 января на 13,75 коп. до 8,2875 UAH/USD, курс покупки - на 9,19 коп. до 7,9475 UAH/USD.

Об этом сказано в данных компании «БизнесИнфоНет», сообщает Обком.

Средний курс покупки евро понизился на 17,16 коп. до 10,0010 UAH/EUR, курс продажи повысился на 7,56 коп. до 10,9265 UAH/EUR.

Минимальный курс покупки (продажи) доллара – 7,7 (8,15), максимальный – 8,10 (8,40).