Украинцы в марте продали банкам на $191 миллион больше валюты, чем купили

Чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему в марте составила 191 миллион долларов.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в марте банки продали наличной валюты населению на 265 миллионов долларов, купили – на 456,1 миллиона долларов.

Также сообщается, что с начала года, в январе-марте, украинцы продали банкам на 330,4 миллиона долларов больше наличной валюты, чем купили.

Как сообщал УНИАН, чистая продажа наличной иностранной валюты населением через банки в 2016 году составила 2,48 миллиарда долларов, что в 1,6 раза выше показателя за предыдущий год.