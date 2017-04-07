Глава Минфина рассказал, почему МВФ негативно отнесся к блокированию российских банков в Украине

Блокирование украинских "дочек" российских банков поставило под угрозу стабильность всей банковской системы Украины.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале "1+1" сказал глава украинского Минфина Александр Данилюк, передает ТСН.

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"Никто не знает, что будет дальше, если люди, которые не представляют власть, могут заблокировать какие-то банки. Завтра они могут заблокировать правительственные учреждения, инфраструктурные объекты. Это определенная дестабилизация и это сигнал о том, что ситуация в стране дестабілізовується. Это негативный сигнал для внешних кредиторов", - сказал министр.

Данилюк отметил, что позиция МВФ относительно блокировки российских банков была такой: если вы хотите совершать какие-то действия, делайте это законным путем.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны с 23 марта ввел санкции в отношении «дочек» российских государственных банков. Санкциями запрещено осуществлять любые финансовые операции этих банков в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

Ранее, 16 марта президент Украины Петр Порошенко подписал указ, вводящий в действие решение СНБО о введении санкций сроком на год в отношении дочерних банков российских государственных банков: «Сбербанк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк», «БМ-банк», «ВиЕс Банк».

При этом, по информации Нацбанка, указанные санкции не будут препятствовать докапитализации банков материнскими структурами и их продажи новым инвесторам, а также расчетам клиентов банков.