Получение очередного транша МВФ укрепит гривню – Данилюк

Получение очередного транша кредита Международного валютного фонда будет способствовать укреплению национальной валюты Украины, и все "страшилки" относительно девальвации гривни ничем не обоснованы. Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в эфире ток-шоу "Право на владу" телеканала "1+1".

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"Получение очередного транша, который идет в резервы Национального банка, - это укрепление национальной валюты. Это позитив - позитив для валюты, для экономики. Потому все эти страшилки относительно роста курса ничем не обоснованы", - сказал министр.

Отвечая на вопрос, как наша страна будет "отрабатывать" полученные кредиты, министр отметил, что программа между Украиной и МВФ направлена на то, чтобы вывести Украину из кризиса и повысить конкурентоспособность национальной экономики, чтобы она могла развиваться без помощи внешних кредиторов.

"Мы не будем отрабатывать эти кредиты. Мы сейчас занимаемся изменением экономики, внедрением важных реформ, которые сделают нашу экономику сильнее. После чего мы должны просто вернуть этот кредит», - добавил Данилюк, подчеркивая, что все эти изменения нужны прежде всего Украине, а не МВФ, поскольку украинцы ожидают более справедливой пенсионной системы, снижения безработицы и роста зарплат.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда 3 апреля завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины и утвердил предоставление нашей стране очередного кредитного транша объемом 1 миллиард долларов.

5 апреля Национальный банк Украины сообщил о получении очередного транша МВФ, что вместе с полученным накануне вторым траншем макрофинансовой помощи Европейского Союза позволило нарастить международные резервы до 16,7 миллиарда долларов - максимального уровня с середины 2014 года.

Получение четвертого транша кредита МВФ является беспрецедентным событием для Украины, поскольку за всю историю сотрудничества с Фондом наша страна прекращала выполнение очередной кредитной программы, а Фонд – ее финансирование после первого, второго и один раз третьего транша.

По результатам третьего пересмотра программы EFF МВФ призвал украинские власти для достижения более быстрого и устойчивого роста ускорить структурные реформы, начиная с приватизации и развития рынка сельскохозяйственных земель, и отметил отсутствие конкретных результатов в борьбе с коррупцией.

Кроме того, по мнению МВФ, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.