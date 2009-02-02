Как Черновецкий «прокатил» киевлян

Из разговора двух киевлянок в киевском метро утром 2 февраля:

- На одну поездку тариф снизили, а на проездной - подняли...

- Да, тупизм полный....

* * *

Оптом - дороже?...

Как «умно» и «логично» поступает киевская власть, особенно с учетом финансового кризиса. Когда Президент «стращает» народ ужасающими цифрами, Бессмертный пророчит 3,5 миллиона безработных уже к концу марта, эксперты прогнозируют невыплату зарплат и пенсий, столичный мэр решил добить нас повышением стоимости проездных билетов и тарифов на ЖКУ.

Естественно, жители столицы всегда должны бежать «впереди паровоза», им, конечно, кризис не страшен. Мэрия не выполнила поручение АМКУ до 23 января снизить стоимость проезда в киевском транспорте, отложив его на неопределенную дату - "февраль месяц".

И тут вдруг под вечер 30 января появляется официальное сообщение, что с 31 января стоимость проезда таки будет пересмотрена.

Сначала все были обрадованы тем, что в Киеве с 31 января снижена стоимость проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования: стоимость жетона в метро теперь составляет 1,7 грн., билета для проезда в троллейбусе, трамвае или автобусе – 1,5 грн. независимо от места его приобретения.

Но радость сменило негодование - новым документом мэрия (снизив стоимость проезда) увеличила стоимость проездных билетов в городском пассажирском транспорте - метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере, которые работают в обычном режиме движения на разные периоды действия и разное количество поездок, в том числе стоимость проездных билетов на квартал и год. В частности, теперь обычный годовой проездной билет в метро будет стоить 910 грн., на любой вид наземного транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) – 680 грн. Стоимость одного проездного на месяц на метрополитен составляет 95 грн., на наземном транспорте – 80 грн. То есть, все проездные после так называемого удешевления стоимости проезда стали дороже. На каком основании - трудно разобраться. Но мэрия подчеркивает, что в многоразовых билетах отныне заложена стоимость одной поездки в метро на уровне приблизительного 1,3 грн., в наземных видах транспорта – 0,9 грн., а не как раньше - 0,5 грн. для проездных на 365 дней. Так кто же подсчитал стоимость проездного?

Особое бешенство и досаду почувствовали те постоянные покупатели проездных, которые в субботу 31 января должны были за проезд двумя видами транспорта в феврале выложить 150 гривень, хотя еще накануне, в пятницу этот же проездной стоил на 20 грн. меньше - 130 гривень. Кто не успел - тот опоздал? Или претензия на имя руководителя метрополитена, оформленная со знанием Закона о защите прав потребителей, вернет в карман пострадавших 20 грн.?

Остается предположить, что через кошелек пассажиров "отбиваются" недопоступления от рекламы - количество пестрых наклеек на стенах вагонов, лайтбоксах и т.п. объектах метрополитена оч -ч-чень заметно уменьшилось в последние недели.

Не меньше "рады" кассиры метро и кондукторы в наземном транспорте - для них переход на "круглую цифру" в 1,70 грн. или почти круглую в 1,50 грн. за проезд добавил проблем. Еще в субботу, 31 января, автобусы запестрели от руки написанными объявлениями "Просьба готовьте мелочь", а павильйоны метро заполнились непривычными для выходных очередями. Просто хочется попросить Нацбанк ввести в оборот новую купюру номиналом "1 грн. 70 коп.".

Возмущению нет предела, но столичная власть успокоила - распоряжение о снижении стоимости проезда в городском пассажирском транспорте обнародовано и до 13 февраля будут приниматься все замечания и предложения к документу от жителей города и специалистов.

Столичная власть подчеркивает, что все шаги принимаются “с целью защиты киевлян в условиях финансового кризиса, с учетом договоренностей с Антимонопольным комитетом Украины”. Кстати, с АМК разборки Черновецкого велись не один месяц. Все началось с того, что КГГА издала распоряжение о повышении стоимости проезда в городском пассажирском транспорте с 4 ноября 2008 года в 3-4 раза. И уже 11 декабря Антимонопольный комитет принял решение возбудить дело о незаконности повышения тарифов на проезд в киевском электротранспорте в отношении Киевской городской государственной администрации, Киевского метрополитена и "Киевпасстранса".

Тогда мэр столицы заявил, что считает данное решение АМК популизмом.

Вскоре, 16 декабря, Антимонопольный комитет Украины рекомендовал Киевской городской государственной администрации, КП «Киевский метрополитен» и КП «Киевпасстранс» на протяжении 10 дней снизить тарифы на проезд в коммунальном транспорте. Была достигнута договоренность о снижении с 23 января стоимости проезда в метро до 1,7 грн., а в троллейбусах, автобусах и трамваях – до 1,5 грн. Мэр тогда заявил, что соответствующее решение должна принять сессия Киевсовета 22 января. Однако этот вопрос даже не был внесен в повестку дня сессии. Как сообщил заместитель Киевского городского председателя, секретарь Киевсовета Олесь Довгий, вопросы уменьшения стоимости проезда в городском пассажирском транспорте депутаты Киевсовета планируют рассмотреть в феврале, когда будет утверждаться бюджет столицы на 2009 год. В связи с этим АМК 23 января назначил новое заседание на 2 февраля, на котором предусмотрено принять окончательное решение по делу приведения киевской городской властью тарифов на проезд в общественном транспорте столицы “к экономически обоснованному уровню”. Если к дате заседания транспортные тарифы не будут снижены, комитет угрожал применить к коммунальным перевозчикам штрафные санкции, которые могут составлять до 10% их годовой выручки. Видно, последнее подействовало, и 30 января Черновецкий заявил, что подписал распоряжение Киевской городской государственной администрации о снижении тарифов на проезд в городском пассажирском транспорте, но их введение зависит от скорости регистрации документа в Министерстве юстиции. За Минюстом «не заржавело». В тот же день документ был законодательно оформлен. Что же, дело остается за АМК, может он разъяснит ход мысли власти?

Кстати, для любопытствующих. На сайте Киевского метрополитена размещена подборка - цены на проез в подземке, начиная с 1960 г. ( http://metropoliten.kiev.ua/price.php?lang=0 ). Так вот, последняя, указанная там стоимость проезда - 50 коп. (начиная с марта 2003 г.). И никаких упоминаний о введенных в ноябре 2008 г. 2 грн, или 31 января 2009 г. 1,70 грн. Показательно с точки зрения легитимности принятого решения, не так ли?

И вот долгожданная новость от АМК. Комитет закрыл производство в отношении Киевской городской государственной администрации, коммунальных предприятий «Киевский метрополитен» и «Киевпасстранс» относительно обоснованности повышения тарифов в общественном транспорте. Решение было принято сегодня, 2 февраля.

Производство по делу закрыто на основании ст. 46 закона о защите экономической конкуренции, поскольку КГГА выполнила рекомендации Антимонопольного комитета и своим распоряжением №90 от 28 января 2009 г., вступившим в силу 30 января, снизила тарифы на проезд в общественном транспорте в столице – до 1,5 грн. в наземном транспорте и до 1,7 грн. – в метро.

Ну, что же, с одним делом "разобрались", пора взяться за другое. Комитету не мешало бы заняться еще одной «идеей» Черновецкого. С 1 февраля в Киеве начинается поэтапное повышение тарифов для населения за жилищно-коммунальные услуги и услуги за содержание домов.

Как отмечено в распоряжении № 97 от 30 января 2009 года «Об установлении и согласовании тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий», с 1 февраля в столице началось введение «поэтапного приближения тарифов к экономически обоснованным расходам. Действующие до 01.02.2009 тарифы на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий увеличились на 50% от суммы необходимого повышения до уровня экономически обоснованных тарифов». Второй этап повышения тарифов состоится 1 апреля т.г.

С утвержденными на сегодня тарифами, разработанными по каждому отдельному дому и которые предоставляются жилищно-эксплуатационными организациями, можно ознакомиться на официальном веб-портале городской власти www.kmv.gov.ua в разделе “Ваш дом” и на сайте www.municipal.kiev.ua .

Ознакомившись с документом, задаешься вопросом – смогу ли я платить за квартиру? И покрасят ли по новым тарифам (впервые за 15 лет) подъезд, вымоют ли лестничную клетку, отремонтируют ли лифт, станут вывозить мусор регулярно, а не тогда, когда послеремонтные завалы начинают перекрывать проезжую часть. «Защищая» малообеспеченных, данное распоряжение «разнесет в пух и прах» средний класс – именно он пострадает больше других. Ведь богатым, про которых Черновецкий не забыл и наказал отдельной расценкой, совершенно наплевать на это подорожание – им есть чем платить. «Бедные» и вовсе перестанут платить – им поможет мэрия. Вот только хватит ли мэрии на 3 млн. киевлян средств - армия бедных будет стремительно расти, и не только на фоне финансового кризиса, но и благодаря опеке власть имущих!..

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Новые жилищно-коммунальные тарифы в Киеве являются нецелесообразными, экономически необоснованными и введены незаконно, считает директор Центра «Институт города» Александр СЕРГИЕНКО.

В переданном УНИАН комментарии он отмечает, что «есть чисто формальные признаки, по которым распоряжения Киевской городской государственной администрации являются незаконными, – они не согласованы в Антимонопольном комитете Украины и не зарегистрированы в Киевском городском управлении юстиции”, – объясняет эксперт. Кроме того, отмечает А.СЕРГИЕНКО, “для малообеспеченных слоев населения сохранен старый уровень тарифов, а для всех остальных – установлен новый, что явно противоречит конституционным положениям о равенстве прав граждан».

В соответствии с действующим законодательством социальная защита малообеспеченных семей осуществляется через предоставление жилищных субсидий. С другой стороны, перечень категорий таких семей распоряжением не установлен, что дает КГГА большое пространство для манипуляций.

Эксперт напоминает, что 30 января на сайте газеты «Хрещатик» обнародованы повышенные тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения. Стоимость отопления возрастает в 1,5 раза, водоснабжение – в 1,8, водоотвод – в 2,5 раза. Стоимость услуг содержания домов и придомовых территорий также возрастает, но отдельно для каждого дома. Это только первый этап повышения тарифов до экономически обоснованного уровня, следующий должен произойти 1 апреля с.г.

«Никаких расчетов так называемого «экономически обоснованного» уровня горгосадминистрация не дает, более того, опубликованные 15 января с.г. на сайте КГГА проекты этих распоряжений показывали совсем другие размеры. Стоимость отопления должна была возрасти только на 30%, водоснабжение – на 60%, водоотвод – в 2 раза, – напоминает А.СЕРГИЕНКО. – Предложения по поводу этих проектов КГГА обещала принимать до... 14 февраля, вместо этого подменила цифры и преждевременно ввела в действие другие тарифы».

В соответствии с действующим законодательством проект регуляторного акта, который имеет важное социальное значение, должен быть опубликован за месяц до его утверждения, и любые изменения требуют отдельного рассмотрения, отмечает директор “Института города”.

«Однако главный вопрос – сможет ли население оплачивать такие высокие тарифы? Именно поэтому Закон «О жилищно-коммунальных услугах» предусматривает возможность их установления ниже себестоимости – с покрытием разницы за счет бюджета. Очевидно, что в бюджете, недовыполненном на 5 млрд. грн.., средств нет, а подумал ли ЧЕРНОВЕЦКИЙ, есть ли они у людей? – спрашивает эксперт. – Ведь все доплаты и премии учителям, врачам, социальным работникам и другим бюджетникам – отменены».

По мнению А.СЕРГИЕНКО жилищно-коммунальные тарифы должны быть компромиссом между экономическими требованиями производства услуг и возможностью людей платить за них, поскольку люди делают это добровольно, а заставить их платить – невозможно.

(УНИАН)